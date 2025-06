LANCE LIVRE 07-06-2025

Larissa em Brasília

A presidente do Partido Liberal (PL) de Suzano, Larissa Ashiuchi, esteve em Brasília nesta quinta-feira (05/06) para tratar do fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres do Alto Tietê.



Agenda

Em agenda oficial, ela se reuniu com a secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Patrícia Rodrigues da Silva, a Pagu Rodrigues, com quem dialogou sobre ações estruturantes para a região.



Biritiba Mirim

A agenda contou ainda com a participação da primeira-dama e secretária da Mulher de Biritiba Mirim, Roberta de Oliveira Taino, a Beta do Inho, que representou o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat+), além de outras lideranças femininas, como Silvana Ruiz, esposa do deputado estadual Marcos Damasio, e a vereadora Tháis Barros Molina, a Tháis Raposinha.



Casa da Mulher

Um dos principais temas abordados pela comitiva foi a implantação da Casa da Mulher Brasileira no Alto Tietê, considerada um espaço essencial de acolhimento, proteção e valorização da dignidade de mulheres em situação de vulnerabilidade.



Abre aspas

“Estar ao lado de mulheres comprometidas com o bem comum e com o avanço das políticas públicas é sempre inspirador. Seguimos unindo forças para garantir dignidade, proteção e oportunidades para todas. Agradeço à Pagu Rodrigues pelo acolhimento e parceria nessa missão”, afirmou Larissa Ashiuchi.