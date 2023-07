LANCE LIVRE 07-07-2023

Nova rede social

A Meta, dona de Facebook, Instagram e WhatsApp, lançou nesta quinta-feira (6) sua nova aposta no mundo das redes sociais, o Threads. Inspirada no Twitter, o novo site também é voltado para o compartilhamento de textos - nem tão curtos assim - e chega em um momento em que o rival é alvo de críticas por limitar a leitura de tuítes por dia.



Prefeitos no Threads

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), e de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), aderiram ao Threads e podem ser acompanhados por lá.



Valerio Arcary lança livro

em evento com Marcelo Candido

No próximo sábado (8 de julho) ocorre em Suzano o lançamento do livro “Labirinto Reacionário – o perigo da derrota histórica”, de Valerio Arcary, historiador, militante desde a Revolução dos Cravos e membro da Direção Nacional do PSOL. A atividade será realizada às 16 horas na sede da Apeoesp de Suzano, com a presença do ex-prefeito Marcelo Candido e da dirigente nacional do PSOL Deborah Cavalcante.



Exposição do autor

Aberta a todos os interessados, a atividade contará com a exposição do autor sobre o contexto da obra e uma análise de conjuntura que será compartilhada com Candido e Deborah.



Lutas sociais

Segundo a assessoria do escritor, “Labirinto Reacionário é um livro escrito no calor das lutas sociais brasileiras, em um momento em que Valério Arcary se esforçava em compreender, explicar e enfrentar o crescente movimento bolsonarista”.