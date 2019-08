Lance Livre 07-08-2019

Reunião com

a Transpetro

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu ontem uma equipe da Transpetro, empresa da Petrobrás. O objetivo foi trazer à administração orientações sobre os cuidados com os locais que possuem os dutos da Petrobrás.

Dutos

Estes dutos são tubos que levam petróleo e derivados para todas as regiões do país e é preciso estar atento para que não haja acidentes e se mantenha sempre a integridade das tubulações, disse o prefeito nas redes sociais ontem.

Representantes

Participaram os representantes dos setores que se envolvem diretamente nas obras como Meio Ambiente; Planejamento Urbano e Habitação; Manutenção e Serviços Urbanos; e a Chefia de Gabinete.

Congresso

em Foco

Levantamento realizado pelo Congresso em Foco em parceria com o Instituto OPS aponta que 54 dos 513 deputados registraram presença em todas as sessões deliberativas realizadas no plenário no primeiro semestre deste ano.

10,5%

O número representa 10,5% dos eleitos e é maior que o registrado no início da legislatura anterior, quando 44 deputados não levaram falta nos seis primeiros meses do mandato, em 2015.

Presença

De acordo com reportagem do site Congresso em Foco, os deputados teriam que registrar presença em 86 sessões deliberativas, realizadas ao longo de 59 dos 166 dias do primeiro semestre parlamentar. E 54 parlamentares cumpriram essa obrigação, além de um suplente que participou das 84 sessões realizadas depois que assumiu uma cadeira na Casa – Ted Conti (PSB-ES).

Filiados

São deputados filiados a 18 partidos diferentes que deixam clara a renovação do plenário: 29 dos 54 parlamentares que registraram 100% de assiduidade estão no primeiro mandato.