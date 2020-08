Lance Livre 07-08-2020

Mensagem de

solidariedade

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), publicou uma mensagem de solidariedade, em suas páginas nas redes sociais, à população do Líbano.

Tragédia

Nesta semana, uma explosão na região portuária de Beirute, no Líbano, matou pelo menos 137 pessoas, feriu 5 mil e espalhou destruição por quilômetros.

‘Força aos Amigos Libaneses’

Na mensagem intitulada “Força aos Amigos Libaneses”, o prefeito afirma que a comunidade libanesa do Brasil, sobretudo, a de Suzano, faz parte da história, sempre contribuiu para o desenvolvimento do município, ajudou a cidade a avançar e sempre deu forças em momentos difíceis.

Solidariedade

“Deixo aqui minha solidariedade à população do Líbano. Em meio à pandemia, onde já perdemos milhares de vidas, inúmeros lares foram destruídos pela catástrofe que ocorreu na capital do país, Beirute”, disse o prefeito.

Orações e

sentimentos

Em seguida ele afirma: “Minhas orações e sentimentos estão com as pessoas e famílias afetadas. Minha solidariedade à comunidade. Desejo força e fé! Forte abraço!”.

Comissão

de Trânsito

A Comissão Permanente de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana da Câmara de Suzano solicitará uma reunião com o prefeito Rodrigo Ashiuchi e representantes do transporte escolar e complementar da cidade.

Pedido

O pedido inicial foi realizado pelo vereador Rogério Gomes do Nascimento (PSDB), o Rogério da Van. Ele explicou que os profissionais que atuam no transporte escolar estão em situação financeira complicada por conta da pandemia, já que as escolas não estão com aulas presenciais.

Transporte

complementar

O vereador José Carlos de Souza Nascimento (PTB), o Zé Pirueiro, disse que o transporte complementar também poderia participar da reunião para tratar sobre assuntos pertinentes à classe.