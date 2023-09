LANCE LIVRE 07-09-2023

Assembleia Legislativa indica Bertaiolli

A Assembleia Legislativa de São Paulo vai indicar o deputado federal Marco Aurélio Bertaiolli (PSD) para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP). O projeto de decreto legislativo (PDL 32/2023), de autoria da Mesa Diretora da Alesp, foi publicado na edição desta quarta (6) do Diário Oficial, após o recebimento de abaixo-assinados apresentados pelos parlamentares estaduais.





Aprovação em plenário

A proposta ainda precisa ser aprovada pelo Plenário do Parlamento Paulista. Conforme prevê a Constituição Estadual, antes da votação, o candidato ao cargo passará por arguição na Casa de Leis, que está marcada para o dia 12 de setembro, às 10 horas, no Plenário Juscelino Kubitscheck.



Vaga

A vaga a ser ocupada por Bertaiolli decorre da aposentadoria do conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, sendo de indicação exclusiva da Alesp. O TCE possui sete conselheiros, dos quais quatro são de indicação da Assembleia, e três, do Executivo.



Conselheiros

Os conselheiros são responsáveis por julgar as contas de órgãos públicos - como Assembleia Legislativa, câmaras municipais, Tribunal de Justiça e Ministério Público - e dar parecer prévio às contas do governador e dos prefeitos.



O indicado

O atual deputado federal, Marco Aurélio Bertaiolli nasceu em Mogi das Cruzes. Aos 55 anos, é formado em Administração e possui diversas experiências na Administração Pública: foi vereador, vice-prefeito e deputado estadual, antes de atuar em Brasília, onde exerce o seu segundo mandato consecutivo.