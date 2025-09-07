LANCE LIVRE 07-09-2025

Turismo da região é destaque em guia

Os atrativos turísticos da região ganham um impulso com o novo guia “Rios do Vale – Nascentes do Tietê”, lançado pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) nesta sexta-feira durante a 27ª Feira do Turismo Avirrp, uma das principais do setor, que acontece em Ribeirão Preto. Sete cidades do Condemat+ (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região) integram o material inédito, que lista 12 destinos do Alto Tietê e do Vale do Paraíba. A informação é da assessoria de imprensa.



Estância

A estância turística de Salesópolis, berço do Rio Tietê e maior curso d´água do Estado, com belas cachoeiras e fauna e flora preservadas, é o destaque no novo roteiro estadual pela região turística Nascentes do Tietê, ao lado de Arujá, Guararema, Guarulhos, Mogi das Cruzes e Santa Isabel.

Rios do Vale

Pela região turística Rios do Vale, a cidade de Santa Branca é a representante do Condemat+, ao lado de Caçapava, Jacareí, Natividade da Serra, Paraibuna, Redenção da Serra e Taubaté.





Reconhecimento

“Este reconhecimento fortalece todos os municípios do consórcio, ampliando a visibilidade regional e favorecendo parcerias para impulsionar a economia”, ressalta o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes, que representou o Condemat+ no lançamento, ao lado da secretária de Turismo da cidade e coordenadora da Câmara Técnica de Turismo do consórcio, Lilian de Oliveira de Souza, que acrescentou: “Integrar o novo roteiro estadual consolida nossa identidade coletiva como destino de natureza, cultura e sustentabilidade”.



90 páginas

O guia com 90 páginas destaca as atividades de ecoturismo e os atrativos históricos e gastronômicos das cidades.