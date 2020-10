Lance Livre 07-10-2020

Transmissões

ao vivo na Câmara

A Câmara de Suzano retomou a transmissão ao vivo das sessões ordinárias e audiências públicas em seu canal no YouTube.

O conteúdo pode ser acessado por computadores, tablets e celulares no YouTube (www.youtube.com). Para encontrar o canal, basta digitar na busca “TV Câmara de Suzano”.

O acesso ao canal também pode ser feito pelo portal da Câmara de Suzano (www.camarasuzano.sp.gov.br), clicando no ícone do YouTube, disponível na barra superior direita da página. A transmissão ao vivo foi retomada na semana passada.

O conteúdo das sessões e audiências é gravado e fica disponível na íntegra no canal.

Turismo de Poá

O empresário Rodolfo Zaharansky assumiu a Secretaria de Turismo de Poá. A pasta estava sendo comandada por Fernando Rodriguez Molina Junior, secretário de Cultura e que estava interino no Turismo.

Escolha pela

experiência

Segundo o prefeito Gian Lopes (PL), a escolha foi importante “já que Rodolfo tem uma vasta experiência no Turismo, é presidente do Conselho Municipal de Turismo de Poá e da Associação Comercial e Industrial de Poá (ACIP) e tem todas as condições de dar sequência nos projetos que já estão em andamento”.

Mesários

Já está em funcionamento a central de notificações do aplicativo Mesário, desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para os colaboradores que vão trabalhar nas Eleições Municipais de novembro. Por meio do app, o mesário terá todas as informações sobre o funcionamento da eleição, antes e durante a votação.

Treinamento de maneira exclusiva

No mês passado, os mesários receberam treinamento, também por meio do aplicativo, de maneira exclusiva. Segundo o coordenador Digital de Combate à Desinformação do TSE, Thiago Rondon, a utilização do app tem como principal objetivo garantir agilidade e segurança no envio de informações reais sobre o processo eleitoral.