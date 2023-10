LANCE LIVRE 07-10-2023

Eleitores

Eleitores de São Paulo podem acessar os serviços eleitorais diretamente de casa, sem precisar ir ao cartório eleitoral.



On-line

Por meio de atendimento on-line, disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), é possível fazer alistamento (primeiro título), revisão e transferência do título eleitoral, emitir certidões e pagar multas, entre outras operações.





Título de eleitor

Para solicitar alistamento, revisão e transferência do título de eleitor, basta preencher o formulário do Título Net com os dados pessoais e anexar imagens da seguinte documentação: frente e verso do documento oficial de identificação, comprovante de residência e comprovante de quitação militar (apenas para pessoas do gênero masculino), além de fotografia (“selfie”) segurando o documento oficial de identificação.

Reuniões em São Paulo

Na semana passada, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) participou de reuniões importantes em São Paulo, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado.



Secretários

Ele se encontrou com os secretários estaduais de Turismo, Roberto de Lucena, e de Governo e Relacionais Institucionais, Gilberto Kassab.



Creditur

No primeiro encontro, o chefe do Poder Executivo municipal participou do lançamento do programa estadual “Creditur”, que pretende investir R$ 400 milhões no desenvolvimento do turismo nos municípios paulistas. Ele se reuniu com Lucena com o objetivo de avançar nas tratativas para que o Estado de São Paulo possa transformar Suzano em Município de Interesse Turístico (MIT).