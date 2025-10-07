LANCE LIVRE 07-10-2025

Assistência e Desenvolvimento Social presta contas na Câmara

A Câmara de Suzano fará hoje (7), às 17 horas, audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. O link para enviar perguntas sobre o tema já está disponível no site do Legislativo: http://www.camarasuzano.sp.gov.br/app/.



Comissão

A atividade será comandada pela Comissão de Política Social, que tem como presidente o vereador Leandro Alves de Faria (PL), o Leandrinho; como relator o parlamentar José Oliveira Lima (MDB), o Zé Oliveira; e como membro o vereador Benedito dos Santos Moraes (MDB), o Inhame.



Aberta ao público

A audiência é aberta ao público, que pode acompanhar a reunião na Casa de Leis (Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista). Também é possível assistir aos trabalhos do Plenário de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano). A transmissão é ao vivo e fica disponível para consulta posterior.



Dia do Prefeito

No dia em que foi celebrado o Dia Nacional do Prefeito (6 de outubro), Pedro Ishi (PL) lembrou que fez um ano da sua eleição como prefeito de Suzano. “Um marco que guardo com enorme gratidão e alegria”, disse.



124 mil votos

Pedro Ishi foi eleito com mais de 124 mil votos, tornando-se o prefeito mais votado da história da cidade. “Esse é um resultado que jamais esquecerei e que representa a confiança e o carinho do nosso povo. Meu compromisso com Suzano segue firme e forte. Trabalho todos os dias com dedicação por cada suzanense, por cada família que acredita em um futuro melhor”, afirmou.