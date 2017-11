Lance Livre 07-11-2017

PR nas eleições

O PR já começa a se mobilizar para as eleições. Na próxima sexta-feira realiza, às 19 horas, a posse da nova executiva municipal do partido, em Ferraz de Vasconcelos.

José Izidro Neto

O evento será na Câmara e deve confirmar o ex-prefeito de Ferraz, José Izidro Neto, como o novo filiado ao partido.

Título de Cidadão

O tenente-coronel Felicio Kamiyama, atual chefe do Estado Maior do Comando de Policiamento de Área Metropolitano-12 (CPAM-12) recebe amanhã, às 19 horas, o Título de Cidadão Itaquaquecetubense.

Autor do decreto

O decreto autorizando o título é do vereador Rolgaciano Fernandes Almeida. Kamiyama foi capitão da PM, em Itaquá, no período de 2005 a 2009 e, nos anos de 2014 e 2015, na condição de major.

Indiretas

Eleitorais

“Indiretas Eleitorais” é o nome do mais novo canal de comunicação da Justiça Eleitoral com o eleitor na rede social Instagram.

Linguagem

mais leve

Com uma linguagem mais leve e com pitadas de humor e sarcasmo, o perfil deixou de lado o padrão institucional e adotou o que há de tendência no mundo da Internet.

Sem deixar de lado a seriedade

Sem deixar de lado a seriedade do assunto e a importância do tema, os posts passeiam por frases de impacto proferidas por grandes líderes e personagens importantes, com imagens divertidas e memes criativos.

Perfil oficial

Apesar de ser um perfil oficial da instituição, a página no Instagram não faz referência à identidade visual da Justiça Eleitoral. Somente na descrição, o usuário consegue identificar o caráter oficial da conta.

No ar

O perfil está no ar desde o início do mês, quando foi ao ar – na TV, no rádio e nas outras redes sociais – a campanha da Semana do Jovem Eleitor vai até sexta-feira. A campanha incentiva o alistamento eleitoral e o voto consciente da juventude.