Lance Livre 07-11-2018

Eleição na Câmara

A Câmara de Suzano realiza no próximo dia 12 de dezembro a eleição para escolher a nova presidência.

Divisão entre

vereadores

O DS apurou ontem que existe uma “divisão” na Câmara sobre a escolha do novo comando do Legislativo.

Gerice Lione

A vereadora Gerice Lione (PR) sai na frente como a principal candidata, segundo apurou a Coluna Lance Livre.

10 votos a 9?

No entanto, se a eleição fosse hoje, ela ganharia apertado por 10 votos a 9.

Leandrinho

A expectativa é de que o atual presidente Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho, não dispute a eleição para se manter no cargo.

Regimento Interno

Pelo Regimento Interno (RI), Leandrinho até poderia concorrer, porque era vice-presidente e assumiu a Presidência no dia 2 de janeiro deste ano, após renúncia de Zaquel Rangel (PSDB).

Eleito para ser vice

Ou seja, foi eleito em 2016 como vice-presidente e não como presidente.

Grupo dos 9

O “grupo” dos outros nove vereadores ainda não lançou nome. Mas, a expectativa é de que pode indicar um dos parlamentares nos próximos dias.

Tom do apoio

A “divisão” na Câmara de Suzano, entre os vereadores,pode ser o tom de quanto o atual prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) terá de apoio para aprovação dos próximos projetos envidados ao Legislativo. Gerice tem o apoio de Ashiuchi.

Lei Mogi Mais Viva

Após pouco mais de cinco meses de trabalho, com seis reuniões técnicas, duas vistorias além de pesquisa com centenas de comerciantes do centro de Mogi das Cruzes, a Comissão Especial de Vereadores (CEV) "Mogi Mais Viva/ Empreendedorismo" já definiu algumas propostas a serem apresentadas ao prefeito Marcus Melo (PSDB) para a atualização da Lei Mogi Mais Viva. Estão na lista: regulamentação e padronização de publicidade nas vitrines, além de autorização de patrocínio nas fachadas dos estabelecimentos comerciais.