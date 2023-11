LANCE LIVRE 07-11-2023

Antonio Lino da Silva

O ex-presidente da Câmara de Mogi das Cruzes, Antonio Lino da Silva, faleceu na noite de domingo (5). Ele foi velado no plenário do Legislativo e sepultado no Cemitério São Salvador, no Parque Monte Líbano.



Oito vezes vereador

Antonio Lino da Silva nasceu em Cambé, Paraná, em 10 de julho de 1957. Foi vereador por Mogi das Cruzes oito vezes.



Internado

Lino, que estava internado desde 13 de outubro, no Hospital Salvalus, na Mooca, em São Paulo, faleceu em decorrência de uma leucemia mieloide aguda, diagnosticada em 22 de dezembro de 2022. Ele deixa a esposa, Lucelena Bertin Teixeira e a filha de sua primeira união, Camila Thalita, de 34 anos, estudante de Medicina.



Presidência

Entre sua longa atuação legislativa, compreendendo oito mandatos, destacam-se as presidências do legislativo mogiano, em 1996 e 1997, quando criou a Galeria dos Presidentes da Câmara e em 2015, quando participou da instalação e inaugurou, ao lado dos demais vereadores, da TV Câmara de Mogi das Cruzes (canal 3.2).



Osias de Souza

Em Suzano, a Câmara, por meio do presidente Joaquim Rosa, lamentou o falecimento do ex-vereador Osias de Souza, ocorrido nesta segunda-feira (6), no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo.



Velório

O velório foi realizado na sede do Legislativo (Rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista), a partir das 21 horas. O sepultamento está previsto para as 11 horas desta terça-feira (7).



Três vezes

Osias de Souza foi vereador no município por três vezes: na 11ª, 12ª e 13ª legislaturas (de 1993 a 2004). Ele tinha 71 anos e deixa a viúva, Telma, e dois filhos, Vanderson e Paulo.