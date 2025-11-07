LANCE LIVRE 07-11-2025

Contas de Rodrigo Ashiuchi
As contas do exercício de 2022, do ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, foram aprovadas na Câmara de Suzano.
Unanimidade
A aprovação ocorreu por unanimidade, em sessão extraordinária realizada na quarta-feira(5).
Parecer favorável do TCE
Os parlamentares seguiram o parecer técnico favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) em relação ao exercício financeiro do então prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e seu vice, Walmir Pinto (PV).
Câmara de Mogi
A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes realizará na próxima terça-feira, 11, a partir das 19 horas, audiência pública para debater o Projeto de Lei nº. 164/2025, que dispõe sobre a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias). De autoria da prefeita Mara Bertaiolli (PL), a propositura estabelece as diretrizes para a elaboração e execução da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2026 e será votada em dois turnos.
Alocação de recursos
O projeto visa nortear a alocação de recursos do município para o próximo ano. Primeiramente, a equipe do secretário Municipal de Finanças, Robson Senziali, fará uma exposição com as principais sugestões apontadas no texto.
Perguntas
Em seguida, o público contará com espaço para fazer perguntas e indicar alterações no conteúdo. Poderão participar do evento instituições, autoridades, organizações não-governamentais e cidadãos interessados.