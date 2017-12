Lance Livre 07-12-2017

e-Título

O aplicativo e-Título, da Justiça Eleitoral, que possibilita aos eleitores acessarem uma via digital do título de eleitor por meio do smartphone ou tablet, já contabilizou, até o momento, a emissão de 66 mil documentos com êxito.

Novidade

A novidade, que partiu de uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), foi adotada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Acessar

Para acessar o documento digital, o eleitor deve baixar o aplicativo e-Título, disponível no Google Play desde a última sexta-feira e na App Store desde terça-feira.

110 mil

Até a tarde de terça-feira, mais de 110 mil usuários já haviam baixado o aplicativo, primeiro passo para a emissão do documento digital.

Utilização

Para utilizar o aplicativo, o eleitor deverá inserir o número do seu título eleitoral, seu nome, o nome da mãe e do pai e a data de nascimento.

Título

O e-Título será validado e liberado. Ao ser acessado pela primeira vez, o documento será gravado localmente e ficará disponível ao eleitor.

Versão digital

A versão digital do título traz novidades em relação ao título tradicional impresso. Para quem já fez o recadastramento biométrico, o e-Título traz a foto do eleitor para identificá-lo na hora da votação, capturada no instante da biometria junto com suas impressões digitais.

Medalha em

evento

A vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, recebeu a Medalha de Honra ao Mérito das Guardas Civis Municipais do Brasil, em solenidade realizada no Auditório Prestes Maia da Câmara de São Paulo.

Forças de Paz

O evento foi promovido pela Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz (ABFIP) e pelo vereador paulistano Caio Miranda Carneiro (PSB). A parlamentar suzanense recebeu a condecoração por sua “meritória atuação junto às Forças de Segurança, enaltecendo o nome do Brasil e pela dedicação à preservação da memória, valores cívicos e militares”.