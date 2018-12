Lance Livre 07-12-2018

R$8,5 milhões

em emendas

Os vereadores da Câmara de Suzano aprovaram 47 emendas substitutivas ao projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA). Ao todo, foi destinado mais de R$8,5 milhões.

19 vereadores

Cada um dos 19 vereadores da Câmara de Suzano teve R$ 444,552 mil em emendas impositivas ao Orçamento do Executivo.

50%

As emendas são propostas que os parlamentares podem direcionar o recurso para uma ação específica. Por lei, 50% do valor total de cada emenda devem ser voltados para a saúde. Essa foi a área que recebeu mais verba dos parlamentares. Foram enviados à pasta mais de R$ 5 milhões.

Santa Casa e

Pronto Socorro

Entre as principais destinações estão a Santa Casa, o Pronto Socorro e a compra de medicamentos.

Rodovias

com ciclovias

A partir de agora, todos os projetos de duplicação ou construção de rodovias no Estado de São Paulo terão de incluir estudos sobre a necessidade e a possibilidade de implantação de ciclovias ou ciclofaixas. A informação é da Agência Brasil.

Decreto de

Márcio França

Decreto do governador de São Paulo, Márcio França, que regulamentou o Plano Cicloviário do Estado, criado pela Lei 10.095 de 1998, foi publicado no Diário Oficial do estado.

Regulamentação

A regulamentação estipula que deve ser feita a opção preferencial por ciclovias quando o tráfego de bicicletas é separado fisicamente dos veículos motorizados.

Ciclovias

No entanto, o decreto abre espaço para instalação de ciclovias, as faixas para circulação não-motorizada, quando as condições físicas não permitam a construção da ciclovia ou até na falta de dinheiro para viabilizar o projeto ideal.

Acidentes

Todos os anos será apresentado um relatório estatístico de acidentes envolvendo pedestres, ciclistas e condutores dos diversos tipos de veículo.