LANCE LIVRE 07-12-2023

Zé Neto

O acidente de carro sofrido pelo cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, na noite desta terça-feira (5), entre as cidades de Fronteira (MG) e Icém (SP), repercutiu no Alto Tietê.



Orações

Prefeitos da região pediram orações e energia para o cantor. Eles torcem pela recuperação do músico.



Eduardo Boigues

O prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PP), pediu ‘orações de força’ e energia para o cantor. “Que Deus restaure a saúde do Zé Neto e as vítimas envolvidas!”, disse.



Priscila Gambale

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), postou uma foto nas redes sociais com a dupla e lembrou que Zé Neto esteve, em outubro, na cidade para a Festa da Uva. “Que Deus proteja e guarde a vida do Zé Neto que tanto alegrou a nossa cidade no mês de outubro na nossa Festa Da Uva e que em breve ele possa estar totalmente recuperado”, disse.



Nova edição do ‘Mega Natal Artesanal’

A Prefeitura de Suzano inicia a 4ª edição da feira de artesanato “Mega Natal Artesanal” nesta quinta-feira (7), das 10 às 18 horas, na Biblioteca Municipal Professora Maria Elisa de Azevedo Cintra, localizada no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro).



Iniciativa

A iniciativa, que se estenderá até 22 de dezembro (sexta-feira), vai contemplar 98 artesãos que participarão com a exposição de diversos itens alusivos ao período natalino. Vale destacar que, visando promover uma maior adesão à atividade, a administração municipal também irá realizar o evento aos domingos, das 9 às 17 horas, no Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador).