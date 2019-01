Lance Livre 08-01-2019

Said Raful

O ex-presidente da Câmara de Suzano e candidato a prefeito nas eleições de 2016, Said Raful, tomou posse ontem na Secretaria de Governo.

Articulação política

Apesar de ter disputado as eleições contra o atual prefeito Rodrigo Ashiuchi, Said chega em uma secretaria importante, de articulação política.

Prefeitos tomam posse no

Condemat

Integrantes do Conselho de Prefeitos participaram ontem da assinatura do Termo de Posse da Gestão 2019 do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Ashiuchi reeleito

Reeleito, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi ocupa o cargo de presidente; Mamoru Nakashima, de Itaquaquecetuba, é o vice-presidente; Fábia Porto, de Santa Isabel, 1ª tesoureira; Vanderlon Oliveira Gomes, de Salesópolis, 2º tesoureiro; e José Luiz Monteiro, de Arujá, secretário.

Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal permanece sob a presidência do prefeito de Guararema, Adriano de Toledo Leite, e tem como membros os prefeitos Walter Tajiri (Biritiba Mirim), José Carlos Fernandes Chacon (Ferraz de Vasconcelos), Gustavo Henric Costa (Guarulhos), Marcus Melo (Mogi das Cruzes) e Giancarlo Lopes (Poá).

11 cidades

Com 11 cidades, o Condemat é o maior consórcio da Região Metropolitana de São Paulo e representa uma área onde vivem cerca de três milhões de pessoas. Neste ano, também participarão das atividades do consórcio, como convidados, os municípios de Bertioga e Santa Branca.

Após a posse

Logo após a posse, os prefeitos trataram questões internas do consórcio. Ainda neste mês, deverão ser anunciados os coordenadores das Câmaras Técnicas e grupos de trabalho, que atuam na identificação de demandas e propostas de soluções em áreas estratégicas para as administrações municipais.