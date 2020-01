Lance Livre 08-01-2020

Tribunal de Contas

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP)aguarda que as prefeituras e o governo do Estado atualizem informações sobre obras paralisadas e atrasadas. As informações são do site do TCE na internet.

Dados

Ainda segundo o site do Tribunal, os dados devem ser enviados até sexta-feira. O TCE aguarda também complementação do cadastro com o endereço das obras atrasadas ou paralisadas.

On-line

As questões devem ser respondidas on-line por meio do link www.tce.sp.gov.br/obras. Os dados fornecidos após esta data só constarão da atualização no Painel de Obras Atrasadas ou Paralisadas em abril de 2020.

Painel de Obras

Em abril de 2019, o TCE disponibilizou a plataforma ‘Painel de Obras Atrasadas ou Paralisadas’ – ferramenta que permite verificar a relação de todas as obras atrasadas ou paralisadas no Estado.

30 de setembro

Atualizado em 30 de setembro do ano passado, o Painel registra um total de 1.542 empreendimentos que se encontram com problemas de cronograma, cujos valores iniciais dos contratos superam a casa dos R$ 43 bilhões.

Mapas

Por meio da ferramenta, são disponibilizados mapas, gráficos e informações detalhadas de cada obra, conforme as informações prestadas pelos jurisdicionados, apontando as principais fontes de recursos dos empreendimentos e a classificação das obras por áreas temáticas, como Educação, Saúde, Habitação, Mobilidade Urbana, entre outras.

Acesso público

O acesso é público e pode ser realizado pelo site do TCE, na área ‘Sistemas e Serviços’, sob o ícone ‘Obras paralisadas ou atrasadas’, ou pelo link www.tce.sp.gov.br/paineldeobras. Todas as informações podem ser baixadas na forma de planilhas.

Agosto

Em agosto do ano passado, o Alto Tietê contabilizou 39 obras paralisadas ou atrasadas. Salesópolis e Ferraz de Vasconcelos eram os municípios com o maior número.