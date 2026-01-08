LANCE LIVRE 08-01-2026

Pré-candidato a deputado estadual
O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), atual secretário do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, confirmou sua pré-candidatura a deputado estadual.
Ao vivo no DS Entrevista
Ele esteve, ao vivo, no ‘DS Entrevista’ na tarde de terça-feira (6), onde confirmou a disputa nas eleições de 2026 para uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). “Sou um soldado do partido, que definiu minha pré-candidatura”, disse Ashiuchi.
Balanço
O ex-prefeito fez um balanço importante do seu trabalho em São Paulo. Constantemente visita os parques e falou das inaugurações na gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e ainda deu tempo de enumerar as conquistas em Suzano, quando prefeito.
30 obras
Ashiuchi deixou, em 2024, 30 obras em andamento para seu sucessor Pedro Ishi.
Retomada
Ele lembrou de retomada de obras durante os oito anos como prefeito, mas garantiu que o Complexo Viário do Rodoanel vai trazer a maior mudança para a cidade.
Governador em Suzano
O ex-prefeito de Suzano afirmou que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) estará em Suzano na segunda quinzena de janeiro para vistoriar as obras do Rodoanel. A expectativa é de que as obras terminem em 2027.