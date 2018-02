Lance Livre 08-02-2018

Juliana Cardoso

A engenheira ambiental, co-fundadora e ativista do Movimento Brasil 21, Juliana Cardoso, que se filiou ao PR no ano passado, colocou seu nome à disposição do partido para concorrer às eleições de 2018.

Aval de Boy

Tudo indica que deve sair como pré-candidata a deputada federal. A ida de Juliana para o PR teve o aval do ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy - condenado no mensalão, mas que, em 2016, teve perdão da pena no Supremo Tribunal Federal (STF) - que ainda é o principal cacique do PR.

Influência

Boy ainda exerce influência direta sobre a bancada na Câmara. Também passa pelo seu aval, as principais indicações de segundo e terceiro escalão no Ministério dos Transportes - ocupado pela legenda.

Espaço para

dois do PR?

Com a ida de Juliana Cardoso para o PR a pergunta que fica é se haverá espaço para o atual deputado federal Márcio Alvino disputar mais votos no Alto Tietê, ou se haverá divisão durante as eleições deste ano.

Quem os prefeitos vão apoiar?

Outra pergunta que fica: prefeitos das cidades da região, filiados ao PR, como Rodrigo Ashiuchi, de Suzano, devem apoiar Juliana ou Márcio Alvino?

Eleitor com

deficiência

A Justiça Eleitoral definiu que o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida tem direito a votar em lugar apropriado a suas necessidades.

Inscrição

Para isso, basta se inscrever ou transferir seu título para uma seção com acessibilidade. Para as eleições deste ano, o prazo para tomar essa providência vai até 9 de maio, ou 151 dias antes da votação, segundo o artigo 91 da Lei nº 9504/97, conhecida como Lei das Eleições.

Transferência

Para a transferência é necessário que o eleitor vá ao cartório mais próximo de seu domicílio ou a um posto do Poupatempo com serviços eleitorais, levando um documento oficial de identificação, comprovante de residência recente (máximo de 3 meses) e o título, caso o tenha.