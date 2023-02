LANCE LIVRE 08 - 02 - 2023

Proibido de

fazer lives

O ex-candidato a prefeito de Mogi em 2020 e a deputado estadual em 2022 pelo PT, Rodrigo Valverde, divulgou nesta segunda-feira, pelas redes sociais, que está “proibido de fazer lives no Facebook”.



Lamentou

O ex-candidato e político ativo na região, Rodrigo Valverde lamentou a decisão da plataforma.



Motivo

Conforme apurou o repórter do DS, Fernando Barreto, Valverde acredita que as lives receberam muitas denúncias de opositores, o que fez a plataforma “barrar”.



‘Castigo’

“Imagino que foram várias lives com um super alcance criticando o Bolsonaro. Acho que por várias denúncias consecutivas, podem ter gerado ‘esse castigo’”.



Turismo

O governador Tarcísio de Freitas recebeu no Palácio dos Bandeirantes, a diretoria da Aprecesp (Associação das Prefeituras das Cidades Estância do Estado de São Paulo) para apresentar os investimentos e projetos e ouvir as demandas relacionadas ao turismo do Estado. A entidade representa 70 Estâncias Turísticas de São Paulo.



Roberto de Lucena

Participaram também do encontro o secretário de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena; o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima; o secretário de Governo e Relações Institucionais, Gilberto Kassab; e o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, Henguel Ricardo Pereira, além dos prefeitos que compõem a diretoria da Aprecesp.



Assistência técnica

“Mais do que ser um mero repassador de recursos, temos que ter a capacidade de dar assistência técnica aos municípios, ajudar os prefeitos em seus projetos, trabalhar a formação do profissional dedicado ao turismo. Temos que qualificar o investimento que vai chegar porque ele gera emprego”, afirmou Tarcísio de Freitas.



Desempenho

do turismo

O desempenho do turismo paulista em 2023 será o maior dos últimos cinco anos, segundo projeção do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo. A estimativa é de que a economia do setor cresça 7,8% em 2023.