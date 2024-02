LANCE LIVRE 08-02-2024

OAB firma parceria A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) firmou um convênio inédito com o Instituto de Mediação e Arbitragem de São Paulo (IMAT-SP). A parceria, que também se relaciona com a Câmara do Instituto de Mediação e Arbitragem do Alto Tietê (CIMAT), objetiva fortalecer a classe e garantir a evolução dos profissionais por meio de assessorias em uma série de procedimentos jurídicos, potencializando assim a agilidade dos atendimentos.



Presidente

Com a presença do presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui; do vice-presidente Cristian Sivera, e do presidente da Comissão de Mediação e Arbitragem da entidade, Mario Celso Carneiro Braga, a subseção se reuniu com a presidente do IMAT-SP, Cátia Maciel, e com o diretor-geral da entidade, o advogado Luiz Eduardo Silva, em uma agenda que confirmou a parceria que trará ainda mais benefícios à população ao disponibilizar suporte específico à classe.



Convênio

O convênio prevê aos advogados inscritos na subseção uma mentoria por parte dos profissionais do instituto acerca da definição dos conceitos de mediação, conciliação e arbitragem, incluindo a instrução dos casos nos quais estas ferramentas jurídicas podem ser utilizadas e para que fim elas se destinam.



Acompanhamento

Segundo a entidade, o acompanhamento ainda prevê reuniões que poderão ocorrer de forma remota ou presencial mediante agendamento e o pagamento de uma taxa pré-estabelecida ao IMAT. Mais detalhes podem ser obtidos junto à subseção.



Mediação

Braga explica que o trabalho de mediação e arbitragem dentro da advocacia é sutil, portanto, requer alto nível de técnica e conhecimento dos variados casos.