LANCE LIVRE 08-02-2025

Piscinão

Suzano tem um projeto para ganhar um piscinão, nas proximidades da Marginal do Una e da Rodovia Índio-Tibiriçá, conforme noticiou o DS nesta sexta-feira. A ideia é que o reservatório ajude a escoar as águas do Rio Una em dias de enchentes.



Reunião com DER

O prefeito de Suzano e o deputado Marcos Damásio vão se reunir com o Departamento de Estrada de Rodagem (DER) para discutir a pauta, uma vez que o piscinão vai ficar próximo da rodovia que é administrada pelo departamento.



Semana que vem

A Coluna Lance Livre apurou que essa reunião deve acontecer (ao menos já está marcada) nesta terça-feira (11). O deputado Marcos Damásio vai se reunir com o DER e convidou Pedro Ishi para debater o tema “e outros assuntos pertinentes”. O DS segue apurando o projeto dessa obra.



Secretaria da Mulher em Mogi

A prefeita Mara Bertaiolli anunciou a educadora Livia Bolina para comandar a Secretaria Municipal da Mulher em Mogi das Cruzes.



Inédita

A pasta é inédita e visa garantir os direitos das mulheres em todas as esferas, a exemplo do social, educação, saúde, empreendedorismo e segurança. O anúncio aconteceu após a aprovação do projeto de reestruturação administrativa, de autoria da gestão municipal. A proposta foi aprovada por unanimidade de votos na última sessão da Câmara Municipal (leia mais em Região).



Dia histórico

“É um dia histórico para a nossa cidade. A Secretaria da Mulher foi criada e será conduzida por uma grande educadora, empreendedora, mogiana e engajada das causas femininas, a Livia Bolina. Começamos hoje uma nova fase de trabalho pela mulher mogiana”, declarou a prefeita.