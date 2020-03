Lance Livre 08-03-2020

Mulheres

na Política

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) começou a veicular a campanha Mulheres na Política, que vai ao ar durante este mês de março em emissoras de TV e rádio de todo o País e nos perfis da Justiça Eleitoral nas redes sociais.

Divulgação

A divulgação é parte das comemorações alusivas ao Dia da Mulher, celebrado hoje, dia 8 de março.

Peças

As peças, produzidas sob a coordenação da Assessoria de Comunicação do TSE, incentivam as mulheres a participarem da vida política e a se candidatarem a cargos públicos, com a ideia de que, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também.

Voz ativa

“Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, ela incentiva outras a ocuparem também”, diz a mensagem das peças.

Vídeos para TV

Os vídeos para TV e spots de rádio, bem como o plano de mídia completo, estão disponíveis na área de Comunicação no Portal do TSE.

Ampliar o espaço

Para a assessora-chefe de Comunicação do TSE, Ana Cristina Rosa, a campanha traduz uma necessidade de ampliar cada vez mais os espaços ocupados por mulheres, em busca de uma sociedade mais justa e igualitária.

Linha do exemplo

“Decidimos fazer uma campanha baseada na linha do exemplo na expectativa não só de estimular a participação feminina na política, mas também para lembrar que o que é feito por cada uma de nós serve de modelo e pode se tornar um ideal a ser alcançado por outras mulheres”, afirma.

#ParticipaMulher

As peças da campanha também estão disponíveis na página #ParticipaMulher, lançada em dezembro de 2019, pela presidente do TSE, ministra Rosa Weber. O espaço é dedicado às mulheres que fizeram e ainda fazem história na vida política e na Justiça Eleitoral.