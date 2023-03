LANCE LIVRE 08-03-2023

Vagas de estacionamento

Suzano poderá contar, em breve, com vagas exclusivas de estacionamento para pessoa com transtorno do espectro autista (TEA). O assunto será discutido nesta quarta-feira (8) na Câmara.



Reserva de vagas

O projeto de lei é de autoria do vereador Antonio Rafael Morgado (PDT), o Professor Toninho Morgado. A expectativa é de que a Prefeitura reserve vagas, devidamente sinalizadas, em todas as áreas de estacionamento, em vias e espaços públicos, para veículos que transportem pessoas com TEA. O projeto estipula que essas vagas representem 2% do total.



Enchentes

As enchentes preocupam as cidades da região. Mas, nesta semana, a Prefeitura de Suzano conseguiu um importante equipamento para contribuir no atendimento às vítimas as chuvas.



Defesa Civil

A Defesa Civil de Suzano recebeu, na sede da Guarda Civil Municipal (GCM), no bairro Jardim Lincoln, uma carreta de transporte para bote inflável, equipamento utilizado em situações de emergência como resgate em rios e lagos.



Doação

O veículo foi doado pelo Plano de Auxílio Mútuo (PAM) do Alto Tietê.



Ciclovias

A expectativa das cidades da região é de ampliar a quilometragem das ciclovias. Em Suzano, nesta semana, a Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano iniciou o conjunto de intervenções que promoverá a revitalização da Avenida João Batista Fitipaldi, no bairro Parque Maria Helena.



Pintura

Suzano realiza o reforço da pintura na ciclovia, de 1,6 km de extensão, que promove a ligação da Estação Suzano, da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), à ponte sobre o rio Tietê, na altura da Vila Maluf.



Conselho de Saúde

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE) realizou, nesta semana, live para esclarecer as principais dúvidas e questões relacionadas à composição, estruturação e competências do Conselho Municipal de Saúde. As instruções foram passadas pelo diretor-técnico de Divisão, Elias Santos Ferreira e pelo chefe técnico da Fiscalização, Rodrigo Marques Rodrigues.