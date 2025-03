LANCE LIVRE 08-03-2025

Leandrinho faz visita para Ashiuchi em secretaria

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), secretário do Verde e do Meio Ambiente, recebeu, em seu gabinete, em São Paulo, o vereador Leandro Alves de Faria, o Leandrinho.



Projetos

Segundo o ex-prefeito, durante o encontro, foi possível compartilhar “um pouco dos projetos na Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, na gestão do prefeito Ricardo Nunes”.



Alinhamento

Segundo Ashiuchi, foi possível também reforçar o alinhamento de Suzano com São Paulo.



Larissa Ashiuchi realiza visita a Apae

Larissa Ashiuchi, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano entre 2017 e 2024, visitou a sede da Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais (Apae) de Suzano, para tratar de assuntos voltados às atividades da instituição.



Recepção

Recebida pela presidente da Apae Suzano, Silmara dos Reis; pela diretora Paula Fernanda, pelo captador de recursos da associação em Suzano, Sérgio Dória, e pela psicóloga Edi Mendonça, Larissa e os integrantes da entidade abordaram trabalhos, iniciativas e possíveis projetos para potencializar o trabalho de colaboração aos assistidos e às suas famílias.



Tópicos abordados

Na oportunidade, os tópicos abordados incluíram maior visibilidade dos trabalhos das mães empreendedoras, possíveis melhorias estruturais no prédio da Apae e a arrecadação de recursos para as atividades diárias da entidade.