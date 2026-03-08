LANCE LIVRE 08-03-2026

1º Simpósio de Direito Eleitoral

A 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano), por meio de sua Comissão de Direito Eleitoral, promove a primeira edição do Simpósio de Direito Eleitoral nesta segunda-feira (09/03), às 18 horas, em sua sede (rua Baruel, 592 - Vila Adelina).



Objetivo

Com o objetivo de promover reflexão qualificada sobre o papel do Direito Eleitoral na garantia da lisura do processo democrático, o evento integra a programação comemorativa dos 50 anos da OAB Suzano e reunirá especialistas para discutir temas relacionados à Democracia, cidadania e ao cenário político-eleitoral contemporâneo em uma noite que promete amplo debate e evolução à classe.



Programação

A programação contará com a participação do vereador Adrilles Jorge, de São Paulo, que também é jornalista e escritor com trajetória marcada por análises políticas e discussões voltadas à Democracia, cultura e cidadania.



Convidados

Além dele, os outros convidados serão Caio Fagundes, bacharel em Direito, assessor parlamentar na Câmara Municipal de São Paulo e presidente do PL Jovem de Suzano; e a cientista política Juliana Fratini, doutora pela PUC-SP e atuante em campanhas eleitorais e na formação política.



Presidente da comissão

A presidente da comissão organizadora, a advogada Isis Sangy, reforça que o simpósio também marca o lançamento de um projeto inédito da subseção. "Além da troca de experiências e debates, também teremos o lançamento do 'Observatório Eleitoral da OAB Suzano', um projeto institucional de caráter educativo, informativo e preventivo, que busca acompanhar e promover reflexões sobre o processo eleitoral", afirmou. O presidente da OAB Suzano, Fabrício Ciconi Tsutsui, indica que iniciativas como esta reforçam o compromisso da instituição com o debate qualificado e a formação contínua da advocacia.