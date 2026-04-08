LANCE LIVRE 08-04-2026

Desistência na disputa pela Câmara Federal
Ainda repercute a decisão do prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL), de desistir de disputar uma vaga na Câmara Federal. A decisão, anunciada no final de março, foi acompanhada pelo DS, quando o prefeito convocou uma entrevista coletiva.
Internamente
Internamente, dentro do PL nacional, o partido enxergava a pré-candidatura como algo possível, inclusive com o aval do presidente da sigla Valdemar Costa Neto.
‘Dobradinha’
Enquanto isso, o jornalista Marcello Barbosa, que poderia fazer “dobradinha” nas eleições com Boigues, deixou a Secretaria de Governo e agora parte para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa como deputado estadual.
Confirmada
A “dobradinha” confirmada é entre o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o deputado federal Marcio Alvino, os dois do PL.
Parceria
Ashiuchi confirmou a parceria, durante entrevista coletiva, no dia 2 de abril, na inauguração da obra do prolongamento da Avenida Roberto Simonsen.
Número significativo
As eleições deste ano prometem um número significativo de candidatos aos cargos de deputados estadual e federal.
Ânimos mais acirrados
Segundo políticos que a coluna Lance-Livre conversou este será o perído em que os ânimos nas câmaras serão mais acirrados por conta das eleições com cada um dos vereadores defendendo suas posições partidárias.