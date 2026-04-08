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Jornal Diário de Suzano - 08/04/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 08-04-2026

08 abril 2026 - 05h00Por editoracao

Desistência na  disputa pela  Câmara Federal
Ainda repercute a decisão do prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues (PL), de desistir de disputar uma vaga na Câmara Federal. A decisão, anunciada no final de março, foi acompanhada pelo DS, quando o prefeito convocou uma entrevista coletiva.
 
Internamente
Internamente, dentro do PL nacional, o partido enxergava a pré-candidatura como algo possível, inclusive com o aval do presidente da sigla Valdemar Costa Neto.
 
‘Dobradinha’
Enquanto isso, o jornalista Marcello Barbosa, que poderia fazer “dobradinha” nas eleições com Boigues, deixou a Secretaria de Governo e agora parte para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa como deputado estadual.
 
Confirmada
A “dobradinha” confirmada é entre o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, e o deputado federal Marcio Alvino, os dois do PL.
 
Parceria
Ashiuchi confirmou a parceria, durante entrevista coletiva, no dia 2 de abril, na inauguração da obra do prolongamento da Avenida Roberto Simonsen.
 
Número  significativo
As eleições deste ano prometem um número significativo de candidatos aos cargos de deputados estadual e federal. 
 
Ânimos mais  acirrados 
Segundo políticos que a coluna Lance-Livre conversou este será o perído em que os ânimos nas câmaras serão mais acirrados por conta das eleições com cada um dos vereadores defendendo suas posições partidárias. 