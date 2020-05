Lance Livre 08-05-2020

Desafio aceito

Os prefeitos das cidades da região aceitaram o desafio lançado ontem pela Coluna Lance Livre sobre o uso “simbólico” de máscaras em seus perfis nas redes sociais.

Explicação

Explicando: a coluna mostrou que apenas o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo (PSDB), mudou sua foto, nos perfis das redes sociais. Na imagem o prefeito agora está usando máscara de proteção. Uma forma de incentivar a população a andar com o acessório, que é obrigatório no Estado para se evitar o contágio do Covid-19.

Com máscaras

Os prefeitos Rodrigo Ashiuchi (Suzano), Gian Lopes (Poá), Mamoru Nakashima (Itaquá), José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta (Ferraz de Vasconcelos), encaminharam, por meio de suas assessorias de imprensa, fotos com as máscaras. Prometeram fazer a troca em seus perfis.

Câmara de Poá vai retomar atividades

Depois de um período de trabalho remoto, os servidores da Câmara de Poá retomarão as atividades internas na segunda-feira, dia 11.

Sessões

Sessões ordinárias, extraordinárias e reuniões de comissões também serão retomadas, mas ainda sem o atendimento ao público, respeitando as indicações do governo do Estado sobre a prevenção do contágio do coronavírus.

38 novas cidades

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, elaborou um levantamento estatístico que aponta avanço do coronavírus em 38 novas cidades paulistas a cada três dias.

Evolução

acelerada

A evolução acelerada da contaminação no interior e no litoral ocorre ao mesmo tempo em que caiu a taxa de isolamento social em todas as regiões. Os dados são alerta para que as 645 prefeituras do Estado mantenham medidas de conscientização da população sobre a importância do distanciamento social.