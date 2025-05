LANCE LIVRE 08-05-2025

Câmara recebe projeto que prevê R$ 260 milhões para tratar 100% do esgoto de Mogi

O presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, Francimário Vieira (PL), o Farofa, esteve na tarde desta terça-feira (6), na sede do Legislativo, com a prefeita da Cidade, Mara Bertaiolli (PL), de quem recebeu projeto de lei que autoriza o Executivo a celebrar convênio com a SP Águas (Agência de Águas do Estado de São Paulo) para R$ 260 milhões em investimentos estaduais na universalização da coleta e do tratamento do esgoto produzido no Município. (O DS trouxe detalhes na edição desta quarta-feira, dia 7).



Teo Cusatis

Mara veio acompanhada de seu vice, Téo Cusatis, dos secretários municipais Guilherme Sever (Governo e Transparência), Filipe Hermanson (Assuntos Jurídicos e Relações Institucionais) e do diretor-geral do Semae (Serviço Municipal de Águas e Esgotos), José Luiz Furtado.

Investimento

Mara Bertaiolli explicou o teor da propositura protocolada no Legislativo nesta tarde. "Mogi vai receber o maior investimento em saneamento de sua história. Serão R$ 260 milhões para tratar o esgoto sem custo nem contrapartida para a Cidade".



Lei proíbe emissão de ruído excessivo em motos e carros

O plenário da Câmara Municipal de Itaquaquecetuba aprovou durante a sessão desta terça-feira (7/4) um projeto de lei, de autoria do vereador Edson Moura (PL), que controla a emissão de ruídos de carros e motocicletas. O objetivo é combater a poluição sonora e garantir a paz e tranquilidade das pessoas.



Motor

De acordo com a proposta, o município deverá proibir "a emissão de ruído decorrente de motor de explosão e escapamento das motocicletas e de veículos similares fora da configuração original do fabricante ou independentemente do nível de ruído medido, o motor, o sistema de admissão de ar”.