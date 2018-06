Lance Livre 08-06-2018

Boulos confirma evento em Suzano

O pré-candidato à Presidência da República Guilherme Boulos (PSOL) fará uma visita a Suzano amanhã.

Deputados

Ao lado dos deputados Ivan Valente e João Paulo Rillo, ambos do PSOL, e da pré-candidata do partido ao Senado Silvia Ferraro, Boulos participa de um debate sobre o tema Defesa da Democracia. O evento acontece no Sindicato da Construção Civil, a partir das 14 horas.

Nova direção

do PSOL

No evento, haverá ainda uma plenária de homologação da nova direção do PSOL Suzano, o lançamento do Comitê Lula Livre PSOL Suzano e atividades culturais.

Imigração

Japonesa

Suzano terá uma série de ações a partir deste mês em referência aos 110 anos da Imigração Japonesa no Brasil, comemorado oficialmente em 18 de junho.

Atividades

Estão previstas atividades como exposição, gincana, debate, homenagens e torneio esportivo.

Principal

A principal será a primeira edição do Festival Nipo-Brasileiro de Suzano, que ocorrerá nos próximos dias 16 e 17 (sábado e domingo), no Parque Municipal Max Feffer, e terá apoio da administração municipal.

Início

A programação começa em 15 de junho (sexta-feira), com a abertura da exposição de artes plásticas “110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil”, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 – Centro), a partir das 19 horas. A mostra seguirá à disposição do público de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, até 6 de julho (sexta-feira).

Festival

No fim de semana seguinte, em 16 e 17 de junho, das 10 às 20 horas, está programado o Festival Nipo-Brasileiro de Suzano, que ocorrerá no estacionamento interno do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90, Jardim Imperador).