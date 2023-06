LANCE LIVRE 08-06-2023

Audiência pública

A Secretaria de Segurança Cidadã de Suzano realiza, na segunda-feira (12), às 17 horas, audiência pública para prestação de contas.



Segurança Pública

O evento será comandando pela Comissão Permanente de Segurança Pública da Câmara. Os interessados podem enviar comentários e questionamentos pelo site oficial da Casa de Leis: camarasuzano.sp.gov.br/app/.



André do Prado

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado André do Prado, mantém agenda lotada com eventos, em São Paulo. Nesta semana, ele participou ao lado do governador Tarcísio Gomes de Freitas e da secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, de evento no Parque Ecológico do Tietê, do lançamento do Plano Estadual de Meio Ambiente.



Atividade

A atividade, que aconteceu na segunda-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente, marcou o início de uma série de 21 ações em seis eixos para promover a sustentabilidade no Estado.



Destaques

Um dos destaques do evento foi o anúncio do governador Tarcísio de Freitas de que será enviado à Assembleia Legislativa um projeto de lei e uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para o aumento do repasse do ICMS Ecológico, dos atuais 1% para 2% para os municípios que protegem áreas de mata ou que possuem mais de 30% do território coberto por vegetação nativa. A estimativa com a medida é a destinação de R$ 732 milhões, por ano, para as cidades, beneficiando diversas regiões como Alto Tietê, Vale do Ribeira e outras.



Elogio à proposta

O deputado André do Prado elogiou a proposta do governador e afirmou que vai apoiar a sua aprovação na Assembleia Legislativa. “Eu estive recentemente com o governador no Vale do Ribeira e conversamos sobre esse assunto. Fico muito feliz com esse anúncio, que vai beneficiar muitos municípios que têm um grande potencial ambiental e turístico”.