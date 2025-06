LANCE LIVRE 08-06-2025

OAB de Itaquá

A 152ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Itaquaquecetuba) recebeu a ação “OAB Vai até Você”, projeto oferecido pela seccional paulista (OAB/SP) que envolveu uma palestra promovida pela Escola Superior da Advocacia (ESA) e serviços encabeçados pela iniciativa itinerante da Caixa de Assistência aos Advogados do Estado de São Paulo (CAASP).



Eduardo Ferrari

Na ocasião, a oficina trazida pela ESA teve como palestrante principal o conselheiro estadual e vice-presidente do Núcleo Penal da Comissão Estadual de Direitos e Prerrogativas, Eduardo Ferrari Geraldes.



Falso advogado

Ele apresentou aos presentes importantes orientações ao responder a pergunta “O que fazer se você for vítima do falso advogado?”.



Acompanhado

Esta contou com o acompanhamento da presidente da subseção, Matilde Gomes; da vice-presidente Cleópatra Lins Guedes; do secretário-adjunto Edmilson Soares e do tesoureiro Felipe Perez, além do advogado e ex-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina (TED) de Mogi das Cruzes, Wellington Santos.



Exames médicos

Além da formação trazida pela ESA, a CAASP ainda marcou presença ao oportunizar importantes serviços aos presentes. Por exemplo, a entidade trouxe aos inscritos a possibilidade de realizar exames de sangue, acompanhamentos odontológicos via unidade móvel e um atendimento especializado acerca de convênios para assistência jurídica e do sistema Eproc. Além disso, também foi apresentada uma livraria móvel, uma perfumaria e a oferta de uma aula de ginástica laboral.



Importância

Matilde apontou que a vinda do projeto a Itaquaquecetuba reforça a notoriedade da subseção no Estado. “Receber um conselheiro e membro da seccional para uma palestra essencial como essa, bem como oferecer serviços essenciais aos advogados é algo que sempre buscamos trazer por meio de muito trabalho e dedicação. Em nome da diretoria e de cada inscrito presente, registro aqui meu agradecimento às equipes da CAASP e da ESA pela realização”, comentou a presidente.