Lance Livre 08-07-2018

Movimento Paulista

Mais 122 municípios do Estado de São Paulo foram inseridos no programa do governo estadual 'Movimento Paulista de Segurança no Trânsito'.

Cidades

No Alto Tietê, as cidades de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema e Poá se juntam a Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba (que já fazem parte) no programa.

224 municípios

No total, 224 municípios estão em pareceria com o Estado para reduzir pela metade as mortes no trânsito até 2020.

Convênio

O convênio entre as prefeituras e o Estado é realizado por meio do Departamento Estadual do Trânsito (Detran) e tem como principal objetivo, realizar ações para reduzir acidentes e conscientizar a população dos riscos.

R$ 180 milhões

Os convênios somam mais de R$ 180 milhões em recurso e são provenientes das multas aplicadas pelo Detran. O recurso é destinado a projetos elaborados pelas informações do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga).

Inspiração

O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito foi inspirado na "Década de Ação pela Segurança no Trânsito (2011-2020)", da Organização das Nações Unidas (ONU). O governo estadual criou o programa com objetivo de ver o número de vítimas fatais no trânsito cair.

Meta

Segundo o Governo do Estado, para atingir essa meta e salvar milhares de vidas, foram intensificados esforços em cinco pilares de atuação: gestão da segurança viária; vias mais seguras; veículos mais seguros; usuários mais conscientes e resposta pós-acidente.

Poá

De acordo com o prefeito Gian Lopes (PR), a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá vem realizando nos últimos meses diferentes ações de orientação para segurança no trânsito. "Afixação de faixas orientativas em pontos estratégicos, distribuição de panfletos, intervenções nas principais vias da cidade com a equipe da pasta conversando com pedestres e motoristas são algumas das ações. Com a parceria com o Governo do Estado estas e outras ações serão potencializadas", informa.