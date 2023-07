LANCE LIVRE 08-07-2023

Zé Celso

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), lamentou a morte do ícone das artes cênicas brasileiras, o dramaturgo, diretor, ator e encenador José Celso Martinez Corrêa.



86 anos

Zé Celso, como era conhecido, morreu na quinta-feira (6), na Capital paulista, aos 86 anos.



Mensagem

“Descanse em paz, Zé Celso! É com profunda tristeza que soube do falecimento do ator Zé Celso, criador do Teatro Oficina e um dos maiores nomes da dramaturgia brasileira”.



Há um ano

Ashiuchi lembrou que há um ano, em junho de 2022, o ator esteve em Suzano, sendo um dos grandes nomes da 11ª Mostra de Referências Teatrais de Suzano. “Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz!”, disse o prefeito.



Vistoria no Hospital Regional

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos), esteve no Hospital Regional da cidade, juntamente com o secretário municipal de Saúde, Clécio Gonçalves, e o diretor de Saúde do Estado, Glauco Cyriaco.



Articulação de melhorias

A prefeita afirmou que a visita ocorreu para entender a situação do local e articular melhorias.



Equipe de saúde

A visita da equipe de saúde ao Hospital Regional foi a pedido do governador Tarcisio de Freitas (Republicanos). “Estamos empenhados em buscar melhorias para o Hospital Regional, visando oferecer um atendimento de qualidade para todos os cidadãos”, disse.