LANCE LIVRE 08-07-2025

27 mil seguidores

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), comemorou a marca de 27 mil seguidores no Facebook. “Meu coração é só gratidão!”, disse o prefeito.



Interação

Segundo ele, “cada interação fortalece ainda mais a missão por uma Suzano cada vez melhor”.



Amigos

Segundo o prefeito, “é uma alegria enorme contar com tantos amigos acompanhando de perto o trabalho e acreditando no compromisso com a cidade. Essa conquista é de todos nós!”.



Anderson

Ventura reeleito presidente do PT

O PT de Suzano reelegeu Anderson Ventura como presidente. Com mais de 700 votos no Processo de Eleição Direta (PED), Ventura se mantém no cargo. “Mostramos a participação efetiva das filiadas e filiados do único partido no Brasil que elege de forma direta seus dirigentes. Parabenizo cada companheira e companheiro que se envolveu neste processo de mobilização e organização do PED, e juntos conquistamos os 764 votos da nossa reeleição à presidencia do diretório do PT de Suzano”, disse.



Compromisso

Segundo Ventura, “com determinação, coragem e compromisso há o desafio de conduzir com a direção eleita o partido para o principal desafio, a reeleição do presidente Lula com a reconexão e o fortalecimento do PT com a sua base social”.