Lance Livre 08-08-2019

Plantão da

Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral paulista realizará no sábado novo plantão da biometria. Os cartórios e postos de atendimento em todo o Estado funcionarão das 8 às 13 horas.

Agendamento

pela internet

O eleitor deve fazer agendamento na internet, para maior conforto.

107 cidades

A ação só não ocorrerá nas 107 cidades em que o cadastramento da biometria já foi concluído. Por sua vez, as unidades do Poupatempo com serviços eleitorais seguirão o seu funcionamento normal, com horários distintos a depender do local.

5º plantão

Este será o quinto plantão do ano, ocorrendo sempre uma vez por mês aos sábados, no intuito de facilitar o comparecimento dos cidadãos que não têm disponibilidade no horário normal do expediente dos cartórios eleitorais (de segunda a sexta-feira, das 12 às 18horas).

Índice de

comparecimento

Nas últimas ações, o índice de comparecimento do eleitor tem crescido significativamente: em 13 de julho, foram registrados 44.281 atendimentos, representando um crescimento de 10,6% em relação ao anterior, em junho, que atingiu a marca de 40.038.

Avenida das

Orquídeas

O DS traz reportagem na edição de hoje, na editoria regional, mostrando a importância da Avenida das Orquídeas, inaugurada no dia 13 de julho, na divisa de Mogi das Cruzes e Suzano.

Caminho

O caminho entre a divisa do município com Suzano e a região do Shangai chega a ser seis vezes mais rápido pelo Corredor Leste-Oeste em comparação com a antiga SP-66, formada na cidade pelas avenidas Lourenço de Souza Franco e Francisco Ferreira Lopes.

Dados

Os dados fazem parte do acompanhamento que vem sendo realizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes na operação da avenida.