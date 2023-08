LANCE LIVRE 08-08-2023

Morre José Altino

Poá se despede do empresário José Altino Cintra de Campos, fundador do Jornal News Time. Ele faleceu ontem aos 83 anos, de insuficiência respiratória, após dois meses internado, em Mogi das Cruzes.



Fundador de jornal

Altino também era escritor. Fundou com o filho, Wesley Campos, o Jornal News Time, com sede em Poá, que chegou a mil edições recentemente. Ele deixa três filhos e a esposa Vera Lucia, de 74 anos.



Sepultamento

Será sepultado nesta terça-feira (8), a partir das 9 horas, no Cemitério da Paz, em Poá.



Geotecnologias

A Prefeitura de Suzano, por meio do Departamento de Geotecnologias da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, está disponibilizando o portal Infodata Suzano, um serviço pioneiro que oferece acesso rápido a uma ampla variedade de informações geoterritoriais do município.



Produto

O produto está disponível ao público desde a manhã de sexta-feira (4) no site suzano.sp.gov.br e visa estimular a transparência entre o Poder Público e os cidadãos.



Acesso

Para acessar o portal, os interessados devem buscar pela guia de acesso rápido na página principal do site para verificar informações precisas sobre uma ampla variedade de aspectos da cidade como a infraestrutura urbana, os serviços públicos, a mobilidade e a demografia local. Além do acesso ao novo serviço, outra grande inovação com este projeto está na possibilidade de realizar o download das informações dos dados já disponíveis no portal GeoSuzano, facilitando a análise e aplicação em outras plataformas. Segundo a secretaria, o método tem potencial para ser um valioso recurso para cidadãos, pesquisadores, profissionais e gestores públicos.