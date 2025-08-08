LANCE LIVRE 08-08-2025

19 anos da Lei Maria da Penha

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi (PL), lembrou nesta quinta-feira (7) do aniversário de 19 anos da Lei Maria da Penha. Segundo ele, “um marco essencial na luta contra a violência doméstica e na defesa dos direitos das mulheres em todo o Brasil”.



Conquista

O prefeito lembrou que a legislação é símbolo de conquista, Justiça e esperança para milhões de famílias brasileiras.



Referência

“Em Suzano, temos orgulho de ser referência nessa causa, mantendo zero índice de feminicídio entre as mulheres acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha”, disse.



Política pública

O prefeito afirmou que a conquista é fruto de uma política pública firme, que prioriza a proteção, o acolhimento e a valorização das mulheres suzanenses.



Departamento da Mulher

Pedro Ishi afirmou também que o resultado “só é possível graças ao trabalho incansável do Departamento da Mulher, que atua diariamente para garantir dignidade e segurança junto a outras frentes de trabalho na rede de proteção existente em Suzano”. O departamento é coordenado hoje pela advogada Maria Margarida Mesquita.



Voz do Brasil

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou moção de aplausos e congratulações ao programa radiofônico "A Voz do Brasil". De autoria do vereador Pedro Komura (União), a propositura reconhece a relevância histórica e institucional do programa, bem como sua contribuição para a cidadania e para a comunicação pública.



1935

Criado em 1935, a atração se consolidou como um exemplo de transparência pública, educação cívica e acesso democrático à informação. "Sua permanência por quase nove décadas demonstra a força e a importância da comunicação pública em um regime democrático e reforça o compromisso do Estado brasileiro com a informação de interesse coletivo, gratuita e acessível a todos os cidadãos", argumenta o parlamentar.