Lance Livre 08-10-2019

PSDB inaugura

Escritório Regional em Mogi

Mogi das Cruzes será a sede do Escritório do PSDB da Grande São Paulo Leste, que abrirá as portas às 19 horas da próxima sexta-feira.

Novo endereço

O novo endereço funcionará na Rua Padre João, 90 (esquina com a Rua Navajas), no Centro, como um espaço de integração e articulação para debate e aprimoramento das políticas públicas dos diversos segmentos.

Compartilhamento de ideias

“É mais um ambiente para trocar ideias, compartilhar boas experiências, interagir com militantes e simpatizantes na expectativa de legitimar e fortalecer, cada vez mais, as ações partidárias”, definiu o prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo, que preside o PSDB mogiano e é o coordenador regional do PSDB Grande São Paulo Leste.

Dez cidades

O Escritório Regional do PSDB Grande São Paulo Leste abrange dez municípios: Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Arujá, Santa isabel, Guarulhos, Salesópolis, Biritiba Mirim e Guararema.

Articulador

O prefeito mogiano é o principal articulador tucano no Alto Tietê, respondendo pelas diretrizes partidárias, assim como pelas estratégias de fortalecimento do partido, segundo o partido. Marcus Melo foi o único chefe de Executivo municipal do Alto Tietê a apoiar a eleição do governador João Doria, na disputa do ano passado.

Falta de

funcionários

em Ferraz

A vereadora Roseli Aparecida Messias Ferreira (Republicanos), a Rose Fitness questiona a falta de funcionários para fazer limpeza do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) no Cidade Kemel.

Requerimento

O requerimento dela foi aprovado. A parlamentar denuncia a carência de produtos de limpeza e higiene. Ela questiona quando será feita a contratação urgente de funcionários, já que não tem colaboradores.