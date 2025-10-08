Envie seu vídeo(11) 4745-6900
08/10/2025
Lance Livre

LANCE LIVRE 08-10-2025

08 outubro 2025 - 05h00Por Fernando Barreto

Despedida
A jornalista Marília Campos, que trabalhava na Secretaria de Comunicação Pública (Secop) de Suzano, se despediu nesta segunda-feira da Pasta. 
 
Seis anos
Marília tem passagem pelo Diário de Suzano e trabalhou na Secop por seis anos. Era uma das principais integrantes da equipe do secretário Paulo Pavione. 
 
Abre aspas
“Hoje finalizo um ciclo de seis anos na @prefeituradesuzano com o coração transbordando de gratidão por cada aprendizado, conquista e momento vivido. Foram anos intensos, de muito trabalho, dedicação e amor por esta cidade que aprendi a admirar ainda mais”, disse Marília em publicação nas redes sociais.
 
Mogi Basquete
A equipe do Mogi Basquete voltou a uma final de Campeonato Paulista depois de nove anos. A última vez foi em 2016. E para o jogo desta segunda-feira, a prefeita de Mogi, Mara Bertaiolli, esteve presente.
 
Enalteceu
A prefeita enalteceu a equipe e acredita na virada. O Mogi perdeu o jogo desta segunda. Agora serão duas partidas em Franca. “Foi só o primeiro e que partida linda! Ginásio lotado, família mogiana, gritando o amor por Mogi. A nossa torcida é simplesmente incrível!”, disse.
 
Combate a bebidas adulteradas
Com os casos recentes de intoxicação por metanol, as prefeituras do Alto Tietê têm reforçado o cerco contra fabricação de bebidas adulteradas.
 
Postagens
Os prefeitos e prefeitas da região tem publicado nas redes socais vídeos, quando alguma operação que resulta em prisão e lacração de locais com produção de bebidas adulteradas.