LANCE LIVRE 08-10-2025

Despedida

A jornalista Marília Campos, que trabalhava na Secretaria de Comunicação Pública (Secop) de Suzano, se despediu nesta segunda-feira da Pasta.



Seis anos

Marília tem passagem pelo Diário de Suzano e trabalhou na Secop por seis anos. Era uma das principais integrantes da equipe do secretário Paulo Pavione.



Abre aspas

“Hoje finalizo um ciclo de seis anos na @prefeituradesuzano com o coração transbordando de gratidão por cada aprendizado, conquista e momento vivido. Foram anos intensos, de muito trabalho, dedicação e amor por esta cidade que aprendi a admirar ainda mais”, disse Marília em publicação nas redes sociais.



Mogi Basquete

A equipe do Mogi Basquete voltou a uma final de Campeonato Paulista depois de nove anos. A última vez foi em 2016. E para o jogo desta segunda-feira, a prefeita de Mogi, Mara Bertaiolli, esteve presente.



Enalteceu

A prefeita enalteceu a equipe e acredita na virada. O Mogi perdeu o jogo desta segunda. Agora serão duas partidas em Franca. “Foi só o primeiro e que partida linda! Ginásio lotado, família mogiana, gritando o amor por Mogi. A nossa torcida é simplesmente incrível!”, disse.



Combate a bebidas adulteradas

Com os casos recentes de intoxicação por metanol, as prefeituras do Alto Tietê têm reforçado o cerco contra fabricação de bebidas adulteradas.



Postagens

Os prefeitos e prefeitas da região tem publicado nas redes socais vídeos, quando alguma operação que resulta em prisão e lacração de locais com produção de bebidas adulteradas.