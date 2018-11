Lance Livre 08-11-2018

Lisandro

O vereador Lisandro Frederico (PSD) deve ser o representante do “Grupo dos 9” parlamentares da oposição na disputa pela Presidência da Câmara.

Eleição

Se o nome de Lisandro for confirmado, ele deve disputar a eleição do Legislativo, dia 12 de dezembro, com a vereadora Gerice Lione (PR), do grupo da situação.

Divisão

A Coluna Lance Livre apurou ontem que existe uma “clara” divisão na Câmara sobre a futura escolha do nome do novo presidente que vai substituir a gestão de Leandro Alves de Faria (PR), o Leandrinho.

Representante

da oposição

O vereador Lisandro tem se destacado na Câmara, principalmente como representante da oposição em embates com vereadores do grupo de situação.

Não agradou

O corte de 19 assessores parlamentares determinado pelo presidente da Câmara, Leandro Alves de Faria (PR), não agradou todos os vereadores.

Trabalho

prejudicado

Quem está descontente acha que o trabalho parlamentar nos bairros pode ficar prejudicado.

Reportagem

completa

O DS traz reportagem sobre a demissão dos assessores na edição de hoje. Só para se ter uma idéia no período de 12 meses, a Câmara gastou R$ 1.656.792,78 com estes 19 funcionários comissionados.

Cargo

O salário deste cargo é de R$ 5.722,83 e o assessor recebe ainda R$ 590 de vale alimentação e refeição (valor individual de R$ 295). Na soma, há também o total referente a férias e ao 13º salário.

Demissão de

secretários

Depois da saída de Carlos Watanabe da Secretaria de Meio Ambiente, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) prepara mais uma exoneração, possivelmente para esta semana ainda.