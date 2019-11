Lance livre 08-11-2019

Sabores do

Alto Tietê

A edição 2019 do “Sabores do Alto Tietê” chega a Guarulhos com novidades no próximo dia 23, no Parque Municipal Bosque Maia.

Gastronomia

Além da gastronomia, o evento terá feira de artesanatos, espaço de turismo com o Circuito das Nascentes e uma programação cultural diversificada, com danças típicas, shows musicais e desfile de modas.

Fundos Sociais

A iniciativa é do Conselho dos Fundos Sociais de Solidariedade e mobiliza as cidades do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat).

Edição

Nesta edição, o Sabores do Alto Tietê também terá o horário estendido, das 11 às 21 horas. A entrada é gratuita e a expectativa é de que mais de seis mil pessoas prestigiem o evento, que integra o calendário de aniversário de Guarulhos. A cidade comemora seus 459 anos no dia 8 de dezembro e é a maior do Condemat em número de habitantes (1,3 milhão de pessoas – IBGE 2019)

Idealização

Idealizado pelos Fundos Sociais de Solidariedade para estimular a integração e o voluntariado, divulgar as ações e arrecadar recursos para os projetos desenvolvidos nas cidades, o Sabores do Alto Tietê foi realizado pela primeira vez em outubro de 2017 e já passou por três cidades: Mogi das Cruzes, Suzano e Guararema.

Início

O evento começou com a proposta de uma feira gastronômica, mas a cada edição ganhou inovações e chega a Guarulhos com uma programação cultural diversificada, espaço para os artesãos das cidades e divulgação do Circuito das Nascentes, com um rico roteiro de atrações turísticas do Alto Tietê.

Ala gastronômica

Na ala gastronômica, o público do Sabores do Alto Tietê poderá experimentar pizzas, biscoitos, churrasco, galinhada, feijão tropeiro, arroz suíno, tapioca, lanche caipira, pastel, hambúrguer, yakissoba, sorvetes, frutas, paçoca, churros, pastel e tapioca doce, bolo de pote, pão de mel e suco de cambuci, entre outras guloseimas vendidas a preços atrativos.