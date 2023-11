LANCE LIVRE 08-11-2023

Ministro Luís Barroso em Ferraz

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, visitou, na segunda-feira (6), o projeto social Favela dos Sonhos, desenvolvido pela ONG Gerando Falcões, comunidade da periferia de Ferraz de Vasconcelos. A informação é do portal do STF.



Favela 3D

O projeto foi apresentado pelo empreendedor social Edu Lyra, CEO da ONG, que explicou que a missão da entidade é transformar a extrema pobreza em dignidade, segundo informações do STF.



Comunidade

Na comunidade, eles aplicam o conceito Favela 3D - digital, digna e desenvolvida. Eles atuam com a transformação de barracos em casas sustentáveis, além de dar acesso à internet e a tecnologias como energia solar aos moradores. Lyra explicou que a ONG recebe doações e passa por processos de auditoria.



Transformar vidas

O ministro Barroso conversou com moradoras locais, assistiu à apresentação do coral infantil do projeto e visitou algumas instalações da comunidade. Ele afirmou que, como chefe do Poder Judiciário, a visita ocorreu para jogar luz a um projeto da sociedade civil que pode transformar vidas e disse que é importante entender as necessidades das comunidades, como saneamento básico e a questão da titulação de terras.



Entender necessidades

“Meu projeto no Supremo é conversar com todos”, afirmou, em entrevista ao portal do STF. “Eu converso com o agronegócio, com comunidades indígenas, com ambientalistas. A gente precisa conversar e compreender a realidade de quem mais precisa - portanto, as comunidades pobres”.