LANCE LIVRE 08-11-2025

TCE
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) acaba de criar uma plataforma digital que reúne políticas públicas de sucesso implementadas por Prefeituras paulistas, incluindo as do Alto Tiet.
Painel de Boas Práticas
Com o ‘Painel de Boas Práticas Municipais’, coordenado por um núcleo de servidores a partir dos resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), o TCESP pretende estimular o aprimoramento dos serviços prestados aos cidadãos. A informação é do portal do TCE.
Projetos bem-sucedidos
“Nossos técnicos avaliaram projetos bem-sucedidos e de grande impacto para a população, verificando os dados, os avanços obtidos e a possibilidade de essas experiências serem replicadas por outros gestores”, afirmou Cristiana de Castro Moraes, Presidente da Corte. “É mais uma oportunidade de cumprirmos nosso papel pedagógico”, completou.
Acesso
O painel, que pode ser acessado pela página do indicador (https://go.tce.sp.gov.br/sri2e7), reúne práticas em áreas como saúde, educação, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, segurança nas cidades (Defesa Civil) e tecnologia da informação, todas implementadas em cidades com mais de 5 mil habitantes.
Vídeos detalhados
Além de vídeos detalhando cada um dos projetos selecionados, o painel disponibiliza um canal para que gestores e cidadãos possam compartilhar informações sobre iniciativas que considerem positivas.