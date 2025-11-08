Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sábado 08 de novembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/11/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Lance Livre

LANCE LIVRE 08-11-2025

08 novembro 2025 - 05h00Por editoracao

TCE 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) acaba de criar uma plataforma digital que reúne políticas públicas de sucesso implementadas por Prefeituras paulistas, incluindo as do Alto Tiet.  
 
Painel de  Boas Práticas 
Com o ‘Painel de Boas Práticas Municipais’, coordenado por um núcleo de servidores a partir dos resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), o TCESP pretende estimular o aprimoramento dos serviços prestados aos cidadãos. A informação é do portal do TCE.
 
Projetos  bem-sucedidos
“Nossos técnicos avaliaram projetos bem-sucedidos e de grande impacto para a população, verificando os dados, os avanços obtidos e a possibilidade de essas experiências serem replicadas por outros gestores”, afirmou Cristiana de Castro Moraes, Presidente da Corte. “É mais uma oportunidade de cumprirmos nosso papel pedagógico”, completou.
 
Acesso
O painel, que pode ser acessado pela página do indicador (https://go.tce.sp.gov.br/sri2e7), reúne práticas em áreas como saúde, educação, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, segurança nas cidades (Defesa Civil) e tecnologia da informação, todas implementadas em cidades com mais de 5 mil habitantes.
 
Vídeos detalhados
Além de vídeos detalhando cada um dos projetos selecionados, o painel disponibiliza um canal para que gestores e cidadãos possam compartilhar informações sobre iniciativas que considerem positivas.

 