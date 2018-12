Lance Livre 08-12-2018

Vereador Netinho do Sindicato

O vereador José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato, apresentou ontem sua candidatura à Presidência da Câmara de Suzano.

Três

parlamentares

Com isso, até o momento, há três parlamentares concorrendo ao cargo para o biênio 2019-2020.

Gerice e Lisandro

Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, e Lisandro Frederico (PSD), já haviam formalizado suas candidaturas para presidente no final de novembro.

Joaquim Rosa

O vereador Joaquim Rosa (PR) havia apresentado o interesse em concorrer a vice-presidente, enquanto José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa, manifestou-se para ocupar o cargo de segundo secretário da Casa de Leis.

Mesa Diretira

A Mesa Diretiva é composta pelos cargos de presidente, primeiro e segundo secretários. Há também o de vice-presidente, que substitui ou sucede o presidente.

Regimento Interno

De acordo com o Regimento Interno da Câmara de Suzano, os vereadores interessados em concorrer a qualquer cargo da Mesa Diretiva devem protocolar o requerimento até as 16 horas do dia anterior à eleição na Secretaria Administrativa da Câmara.

Eleição

A eleição é feita cargo a cargo, sendo vedada a candidatura para mais de uma função.

Renovação

da mesa

Conforme a Lei Orgânica do Município de Suzano, a renovação da Mesa Diretiva é feita a cada dois anos, sempre na última sessão ordinária da Sessão Legislativa, que este ano está prevista para o dia 12 de dezembro.

Posse 1º de janeiro

Os membros são automaticamente empossados no dia 1º de janeiro do ano subsequente. A Lei Orgânica também prevê que se deve assegurar, na composição da Mesa, a representação proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara.