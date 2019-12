Lance Livre 08-12-2019

Fios em desuso

A Câmara de Suzano aprovou projeto de lei que obriga o alinhamento e a retirada de fios em desuso e desordenado existentes em postes de energia elétrica na cidade.

Autoria

A proposta é de autoria do vereador José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato.

Garantir mais

segurança

O projeto tem por objetivo garantir mais segurança à população diante dos riscos impostos pelos fios que são condutores de energia, além de assegurar a organização do espaço urbano.

Poluição visual

Parte da poluição visual da cidade é ocasionada pela fiação solta, fragmentada, pendurada, amarrada e enrolada nos postes, conforme o autor do projeto.

Empresa

Pelo projeto de lei, a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica fica obrigada a realizar o alinhamento dos fios por ela utilizados ou a retirada, quando necessário. Deverá também notificar outras empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos para que procedam da mesma forma.

Partidos políticos

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Rosa Weber, e os ministros Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Tarcisio Vieira de Carvalho Neto e Sérgio Banhos reuniram-se com representantes dos diretórios nacionais de nove partidos.

Sugestões

Os políticos trouxeram sugestões para estreitar o diálogo entre a Corte Eleitoral e as legendas.

Questões

“Temos aqui questões de ordem prática que merecem ser apreciadas com atenção pelo Tribunal. Vejo com bons olhos que se realizem conversas entre o TSE e os partidos políticos, para melhorarmos e facilitarmos as relações entre as instituições”, disse a presidente da Corte Eleitoral, ministra Rosa Weber, em entrevista ao portal do TSE.