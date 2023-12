LANCE LIVRE 08-12-2023

OAB Suzano é destaque no 41º Colégio de Presidentes

O trabalho promovido pela 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB Suzano) foi destaque no 41º Colégio de Presidentes do Estado de São Paulo, realizado na cidade de Campinas (SP), no último final de semana.



‘Melhorias Contínuas’

Na ocasião, o projeto “Melhorias Contínuas no Atendimento da Assistência Judiciária”, desenvolvido pela subseção suzanense, foi classificado como um dos três melhores do Estado na categoria “Inovação na Gestão Interna da Subseção”.



Fabrício Ciconi

Durante o evento, a OAB Suzano foi representada pelo presidente Fabrício Ciconi Tsutsui, que explicou o funcionamento da iniciativa e seus benefícios aos presentes. O projeto consiste em registrar todos os atendimentos da Assistência Judiciária em uma única planilha, a fim de organizar documentações e potencializar o tempo e a efetividade das consultas.



Método

O método oferece uma via rápida de checagem em tempo real quanto a uma série de dados, incluindo a quantidade de deferimentos e indeferimentos, e de outras vantagens no tocante à praticidade no dia a dia.



Proposta de Plano Diretor do Turismo A Câmara de Mogi das Cruzes recebeu o Conselho Municipal de Turismo (Contur) para uma reunião ordinária, onde foi apresentada uma proposta de Plano Diretor do Turismo do Município. O documento, de mais de 500 páginas, foi elaborado como resultado de uma pesquisa feita pelos alunos da Escola de Comunicações e Artes - ECA - da Universidade de São Paulo.



Comissão

O vereador Edu Otta (Pode), presidente da Comissão de Turismo da Câmara, participou da reunião e colocou o Legislativo à disposição para auxiliar nessa construção conjunta das diretrizes turísticas da cidade.