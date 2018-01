Lance Livre 09-01-2018

Nova campanha

A Confederação Nacional de Municípios (CNM) divulga nova campanha nacional, com o objetivo de celebrar as conquistas de 2017 e apresentar os desafios do ano que entrou.

Parcelamento

de dívida

O parcelamento da Dívida Previdenciária, 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), Redistribuição do Imposto Sobre Serviços (ISS)- que para Poá só trouxe prejuízos-, aprovação dos Precatórios, Auxílio Financeiro para o Fomento de Exportações (FEX) e o Encontro de Contas estão entre as conquistas de 2017, na visão da confederação.

Mensagem

Em mensagem aos municípios, o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, lembrou que a união dos gestores municipais foi de extrema importância.

Ato ímpar

“Foi um ano ímpar no Movimento Municipalista. Talvez em nenhum outro momento se conseguiu avançar tanto em tantas questões da nossa chamada pauta municipalista. Isso é graças a participação dos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, enfim, da comunidade municipalista”, comemorou o líder do movimento em entrevista ao site da CNM.

Bons furtos

Mesmo aprovadas no ano passado, os bons frutos devem ser colhidos pelos municípios a partir de agora, segundo ele. “Este ano agora, que estamos iniciando, já começa a ser o ano de colher os resultados, mesmo que leve um tempo para consolidar. Vamos ter uma boa melhora na arrecadação de todos os Municípios, inclusive dos pequenos municípios”, disse Ziulkoski.

Eleições terão

grande

importância

O presidente da CNM disse ainda que em 2018, as eleições presidenciais, governamentais e parlamentares devem ser de grande importância para os municípios brasileiros e, por fim, agradeceu ao apoio dos gestores municiais no ano que findou e ressaltou a importância da união para alcançar os objetivos favoráveis aos municípios.

Sem participação

Apesar de apresentar balanço positivo, os municípios do Alto Tietê pouco ou praticamente não participara das atividades da CNM em 2017.