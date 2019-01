lance Livre 09-01-2018

Apresentação

oficial

A nova presidente da Câmara de Suzano, vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, fez uma apresentação oficial aos funcionários da Casa de Leis.

Joaquim Rosa

Ela estava acompanhada do parlamentar Joaquim Rosa (PR), vice-presidente do Legislativo.

Valorização

dos servidores

Gerice colocou o gabinete da Presidência à disposição, afirmando que quer fazer uma gestão de valorização dos servidores públicos.

Convênios

O Consórcio de Municípios do Alto Tietê (Condemat), presidido pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi (Suzano), viu com preocupação o corte de verbas de R$ 28 milhões em convênios de infraestrutura assinados no final do ano passado pelo ex-governador Márcio França (PSB).

60

O governo de João Doria confirmou os cortes afirmando que foram 60 com municípios paulistas entre os dias 18 e 28 de dezembro e será feita revisão e análise técnica.

Fontes de receita

De acordo com o governo de João Doria, os repasses prometidos pela gestão anterior somam R$ 143 milhões, mas não têm detalhados quais serão suas fontes de receita e não cumpriram os requisitos técnicos comuns para a assinatura de convênios com esses objetos.

Nota

Em nota encaminhada à imprensa, o atual governo fiz que “vai de forma transparente trabalhar em conjunto com as prefeituras, analisar os pleitos municipais e a partir de critérios técnicos realizar a liberação de recursos de acordo com a disponibilidade orçamentária do Estado”.

Reunião

A expectativa é de que no início deste ano, o governador João Doria possa marcar uma reunião com os prefeitos.